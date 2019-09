Scacchi | coppa del mondo 2019 | Liren e Aronian avanzano ai quarti | eliminato Mamedyarov

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Gli ottavi di finale delladeldi, in corso di svolgimento a Khanty Mansiysk in Russia, sono terminati oggi con la giornata riservata agli spareggi in tempo rapido delle cinque coppie di giocatori che dopo le due sfide a tempo lungo erano risultati in parità. Nessun problema per il numero 1 del seeding Dingche riesce per la seconda volta di fila a vincere entrambe le sue partite in 25+10. Questa volta la vittima sacrificale è il russo Kirill Alekseenko (49) che non ha davvero scampo in rapid contro l’iniziativa presa dal cinese in entrambe le partite, la prima chiusa in appena 24 mosse, la seconda dopo una lunga e costante pressione che ha costretto alla resa alla 62esima. Dopo l’uscita di scena di Wesley So ieri saluta anche l’altro statunitense di punta, Leinier Dominguez Perez (8), che deve cedere in due partite al russo Alexander ...

