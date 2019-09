«Ramsey ha segnato | riposa in pace Mihajlovic» | bufera sugli admin della pagina Fb “Il

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 22 settembre 2019) Uniscono il calcio e le battute macabre, tipiche del black humor, e grazie a questa attività hanno raccolto, nel tempo, oltre 45mila follower. Ora, però, i gestori di unaFacebook si sono ritrovati nell’occhio del ciclone, citando a sproposito la banalissima e idiota ‘maledizione di Aaron’ e il tecnico del Bologna, Sinisa, malato di leucemia. Contro il Verona, ieri pomeriggio, il galleseJuventus, arrivato in estate dall’Arsenal, hail primo gol in Serie A. Da anni il nome di Aaronviene associato alle morti di personaggi famosi, anche se si tratta di ovviamente di banalissime coincidenze (i vip sono esseri mortali e praticamente ogni giorno in tutto il mondo si piange la scomparsa delle celebrità) e qualsiasi persona con un minimo di sale in zucca potrebbe al massimo farsi una risata di fronte a simili amenità. ...

feccherico : RT @jeschiralli: Comunque ieri pomeriggio ha segnato Ramsey e poco dopo è morto il Milan! - Stanisl70162074 : RT @jeschiralli: Comunque ieri pomeriggio ha segnato Ramsey e poco dopo è morto il Milan! - SoloCalcio5 : @Brigate_Azzurre Ma ha mica segnato Ramsey? ?? -