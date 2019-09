Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09 | 00

Fonte : romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2019)INFOMOBILITÀ SABATO 21 SETTEMBREORE 8:50 PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. NELLA GIORNATA DI OGGI, E DOMANI DOMENICA 22 SETTEMBRE, LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO- LAURENTINA. DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA, TRA VIA MORELLO E VIA CAVE DI PIETRALATA, IN OCCASIONE DELLO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE” ORGANIZZATO DEL IV MUNICIPIO. L’AREA PEDONALE RIGUARDA LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO. ILÈ QUINDI DEVIATO SULLA PARTE CENTRALE DI VIA TIBURTINA. PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA PARTECIPAZIONE DI 100 ...

