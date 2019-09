LIVE Memorial Pantani 2019 in DIRETTA | in 50 a giocarsi lo sprint

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 15 Km al traguardo, il terzetto di testa ha un vantaggio molto limitato, solo 10″. 16.12 Un chilometro al secondo passaggio sulla linea d’arrivo, continuano in tre in testa al gruppo. 16.10 Bahrain Merida conduce l’inseguimento ai 3 battistrada, Rosa, Martin e Guerin. 16.08 Attacco di Alexis Guerin (Delko Marseille). 16.05 20 Km al traguardo, primo passaggio sulla linea d’arrivo. Stanno per essere ripresi Rosa e Martin. 16.03 Due chilometri al primo di quattro passaggi sulla linea d’arrivo. Ancora 10″ di vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 16.01 Bahrain Merida in testa al gruppo, importante il lavoro in favore di Sonny Colbrelli. 15.58 Solo 10″ il vantaggio del gruppo. 15.55 Tra pochi chilometri la corsa entrerà nel circuito finale di Cesenatico. 15.54 30″ il vantaggio di Martin e ...

zazoomnews : LIVE Memorial Pantani 2019 in DIRETTA: Ulissi Moscon e Bettiol test importante verso i Mondiali - #Memorial… - tuttobiciweb_it : Segui in #diretta con noi il #MemorialPantani! - zazoomnews : LIVE Memorial Pantani 2019 in DIRETTA: Ulissi Moscon e Bettiol test importante verso i Mondiali - #Memorial… -