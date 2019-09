Lazio-Parma | D’Aversa | “Affrontiamo una squadra forte Gli errori di Karamoh? Fanno parte

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) “Laviene da due gare dove il risultato finale l’ha vista penalizzata, avendo perso sia contro la Spal che contro il Cluj in Europa League, ma credo che avesse il controllo di entrambe le gare”. Il tecnico del, Roberto D’Aversa, si aspetta tutt’altro che un avversario in difficoltà. “Alcune dinamiche possono influenzare il risultato finale, per noi è importante essere consapevoli del fatto che affrontiamo unasotto tutti i punti di vista e che vorrà vincere a tutti i costi poiché viene da due risultati negativi – spiega D’Aversa -. Sarà importante restare in partita sempre e non fare sì che gli episodi possano andare a favore degli avversari come successo con il Cagliari”. “Contro laè impensabile di poter fare una gara aggressiva come si è fatta con il Cagliari in casa. Affrontiamo una ...

Solo_La_Lazio : #Lazio, rifinitura terminata: c'è solo un ballottaggio per domani #LazioParma - ilfaroonline : Lazio, contro il Parma tornano in campo Immobile, Radu, Lulic e Luis Alberto - calciodangolo_ : I numeri dicono Lazio, ma.. ? Tutto su #LazioParma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv ???? -