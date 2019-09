Vieni da me | Salvo Sottile su Enrico Mentana | “Mi incute terrore”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 20 settembre 2019)parla dei suoi esordi ada me e fa una confessione suè stato ospite dida me nella rubrica La Cassettiera. Il conduttore e giornalista si è emozionato parlando di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e ha ricordato quando aveva 17 anni e sognava di fare il giornalista come suo padre, il grande Giuseppe. Parlando die dei suoi primi anni al Tg5, quando aveva poco più di 18 anni ed era quindi ancora un ragazzo, ha detto: “miterrore. Non riesco ad avere un rapporto tranquillo con lui.”ospite dida me ha anche rivelato che è cresciuto odiando il mestiere del giornalista, che faceva allontanare suo padre dalla famiglia. Poi, però, si è incuriosito e si è avvicinato a questo mondo e ha avuto tutto il successo che ha oggi.da me, Caterina Balivo ...

midnightkn : Che bella quest'intervista a Salvo Sottile. Confermo la mia idea che Vieni da me è decisamente un programma di qualità. #vienidame - maxtv_max : Pronti per una nuova puntata di vieni da me. Cassettiera con Salvo Sottile #vienidame - BBBroTa : @Shahrazad1784 questa è esattamente la chiave: se non hai abbastanza tecnica e la metti sul fisico, quando vieni do… -