Taranto | nigeriano semina panico in strada | botte | sputi e minacce

(Di venerdì 20 settembre 2019) Federico Garau Lo straniero, in stato di alterazione, ha minacciato i passanti e danneggiato alcune autovetture. All'arrivo dei carabinieri sul posto, si è scagliato anche contro di loro, venendo però prontamente fermato: pregiudicato, era in attesa di rinnovo di permesso di soggiorno Nudo in mezzo ad unadi Massafra (), ha lanciatoe insulti ai passanti, si è scagliato contro alcune autovetture ed ha poi reagito con violenza all'intervento sul posto dei carabinieri. Il responsabile, undi 21 anni con lunga lista di precedenti alle spalle e permesso di soggiorno in attesa di rinnovo, ha dato "spettacolo" in corso Roma, scatenando iltra la gente. Coi pantaloni calati ed a petto nudo l'africano, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è scagliato contro chiunque gli capitasse a tiro. Prima ha iniziato ad urlare ed inveire ...

