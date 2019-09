Sicurezza | Verona | nuova task force ‘quartieri sicuri’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019), 20 set. (AdnKronos) – Unadi 10 agenti scelti, dedicata esclusivamente al controllo del territorio, 24 ore su 24, per contrastare lo spaccio di droga, l’abusivismo e il degrado. E’ ‘Quartieri sicuri’ l’ultima novità della Polizia locale a favore dellacittadina, con un gruppo di agenti in azione sul centro storico come nei quartieri, in virtù anche delle segnalazioni che arrivano dai cittadini e che permettono interventi immediati da parte delle forze dell’ordine. Significativi i risultati delle prime due settimane di attività, che si è concentrata nelle zone più sensibili della città tra cui Veronetta, Borgo Venezia, Santa Lucia, Golosine, Zai. I numeri: 3 arresti (di cui due per spaccio di droga a carico di un nigeriano sorpreso in via Luzzati e di cittadino gambiano ai bastioni); sequestrati quasi 60 grammi ...

