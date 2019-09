Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) IldiDarioè intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus. Rocco Comisso e il suo amore sbocciato con tifoseria, piazza e città. Qual è stata la scintilla? “Io non sono un antropologo – esordisce scherzando, il primo cittadino fiorentino – ma diciamo cheè una persona molto empatica, espansiva, e lo spirito italiano del Sud è molto passionale, esplicito, scherzoso; dall’altro lato il dinamismo del business-man americano. Un mix esplosivo, colpisce anche me, il modo con cui riesce a salvare il tutto, e a farsi voler bene da una città come, che è molto esigente. Sono contento, da un lato, e felicemente meravigliato”. Molto proviene dalla presenza fissa in città del presidente… “Sì, iValle avevano uno stile senz’altro diverso.è molto disponibile, come persona: il primo giorno in cui l’ho ...

marcotravaglio : IL NUOVO NICOLAZZI La prima volta che incontrai Matteo Renzi fu nel dicembre 2010, nello studio di Lilli Gruber. Lu… - CalcioWeb : Il sindaco di Firenze #Nardella: dal rapporto con #Commisso allo stadio della #Fiorentina - enzoguidasindac : Questa mattina, alle 6,30, sono passato a salutare i nostri 'giovani' anziani in partenza per Firenze per la gita o… -