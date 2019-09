F1 | analisi prove libere GP Singapore 2019 | Hamilton pronto a dominare il weekend | la

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : analisi prove libere. La Yamaha vola - la Honda risponde - la Ducati insegue : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP? Senza alcun dubbio di non fidarsi troppo delle parole della vigilia di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, nella conferenza stampa di ieri aveva sottolineato come in questa occasione non partisse tra i favoriti e che altri sarebbero stati i piloti da battere. Come ha risposto in pista, dunque, il portacolori della Honda? Semplicemente ...