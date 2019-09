Editoriale di Travaglio bacchetta Di Battista | ' Chi sta fuori dovrebbe dire cosa farebbe'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Non è un mistero che l'accordo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico non abbia fatto fare i salti di gioia a molti dei grillini della prima ora. Il partito oggi capeggiato da Di Maio nasceva con il proposito di non stringere alleanze con esponenti e partiti della vecchia politica. Il fatto che, nell'ultimo periodo, le cose siano cambiate, prima con la Lega e con il Pd, non ha certo fatto fare i salti di gioia a una delle anime più radicali: quella di Alessandro Di. Con un post apparso sulla sua pagina Facebook aveva messo in guardia i suoi ex colleghi da ciò che poteva accadere dopo l'intesa con il Pd e la successiva uscita di Renzi dai dem. Marco, nell'apparso su Il Fatto Quotidiano, è tornato sulle opinioni espresse dal grillino,ndolo sul fatto che chi, come lui, stadal giro nonpensare solo anon fare, ma ...

luciorighetti53 : L'editoriale di Marco Travaglio con considerazioni ANCHE sulle dichiarazioni di Alessandro Di Battista. (… - RasdavideDave : L'editoriale di Marco Travaglio del #20settembre: ??Il Fuorista?? - RobesSimon : A conferma, l'editoriale di #Travaglio oggi sul #Fatto Le parole di @ale_dibattista non solo sono inutili (anzi dan… -