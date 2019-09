10 Years – The Best of | la raccolta di successi de Il Volo per i 10 anni di carriera

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) 10è ilof de Ilin uscita l'8 novembre. Unadiper i primi 10didel trio pop-lirico è ciò che bisogna aspettarsi dall'album 10che racchiude un decennio didel gruppo. Milioni di dischi venduti in tutto il mondo e un tour che dall'Italia parte per conquistare il resto dei Paesi: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble rilasciato a novembre, in tutto il mondo e in varie versioni, l'album celebrativo del percorso artistico de Ilcon una versione realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese. Il meglio del repertorio de Iltra brani inediti e cover, da ’O Sole Mio a My Way e Grande Amore, ogni tappa del successo del trio sarà inclusa nel progetto con le relative canzoni presentate al pubblico, incluse le due partecipazioni al Festival di Sanremo, concluse entrambe sul podio ...

