Transient 2

Fonte : retemeteoamatori

(Di giovedì 19 settembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Un'altro spettacolare filmato di Dustin Farrell, dove troviamo in questa seconda rivisitazione, vari filmati raccolti in due anni di Storm Chasing, con una speciale fotocamera 4K. Come racconta l'autore nei 3,5 minuti sono raccolti ben 35miglia percorse, 30 terabyte di memoria e ben 300 ore di lavoro. Un gran bel lavoro, non vi resta che godervelo qua sotto ↓ Per una migliore visione vi consigliamo di aumentare la qualità del video. Video di Dustin Farrell

