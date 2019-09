Morto Kelvin Mayanard | il difensore olandese 32enne ucciso nella notte da due uomini in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) È statoin un agguatoil calciatore. È successo ad Amsterdam, in Olanda: ilsi trovavasua auto quando è stato raggiunto da dueche viaggiavano a bordo di un motorino. Secondo le ricostruzioni della polizia, questi lo hanno prima avvicinato e poi gli hanno sparato uccidendolo. Subito soccorso, ormai per lui non c’era più nulla da fare.aveva 32 anni ed era originario del Suriname: giocavaquinta divisione dell’Alphense Boy e in passato aveva indossato le maglie di Quick Boys, Eredivisie, Olhanense, Kecskemét, FC Emmen, Royal Antwerp, Burton Albion e SV Spakenburg. La polizia locale è già sulle tracce di alcuni sospettati: dei testimoni hanno riferito infatti di aver visto allontanarsi dal luogo dell’agguato due persone a bordo dello stesso scooter nero dal qualeè stato ...

