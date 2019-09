Dragon Ball FighterZ si prepara a dare il benvenuto a Gogeta Super Sayan Blue

Il nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot cavalca verso l’uscita su PS4 e Xbox One : Si chiama Dragon Ball Z Kakarot il nuovo feticcio di tutti i fan di Goku e delle gesta dei Saiyan. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo videogame dedicato alla longeva saga creata dal mangaka Akira Toriyama, sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 sotto l'occhio vigile del publisher giapponese Bandai Namco. Il team di sviluppo ha intenzione di trascinare tutti gli appassionati in una avventura actionRPG in cui vestire i panni di ...

Dragon Ball Z Kakarot in nuovi video gameplay dal TGS : Dragon Ball Z Kakarot non poteva mancare al Tokyo Game Show 2019, infatti in occasione della fiera di settore tutta nipponica l'atteso gioco ha ricevuto niente meno che una data di lancio per PS4, Xbox One e PC, seguita anche dall'annuncio riguardante una notevole Collector's Edition.Bandai Namco ha presentato sul palco una serie di video gameplay giocati nei panni di Vegeta, principe dei Sayan. Sony ha invece pubblicato dei gameplay nei quali ...

Dragon Ball Z : Kakarot ha una data di uscita : l'action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot ha finalmente una data di uscita: sarà disponibile in tutto il mondo dal 17 gennaio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.Dragon Ball Z: Kakarot , il più grande e accurato titolo a raccontare la vita di Goku (il Saiyan conosciuto anche come Kakarot), porterà i giocatori attraverso gli archi narrativi più celebri di Dragon Ball Z, farà incontrare gli amici più amati, combattere contro nemici potentissimi e ...

Uscita Dragon Ball Z Kakarot ancora senza una data - quando potrebbe essere rivelata? : Di parole su Dragon Ball Z Kakarot ne sono state spese a fiumi nel corso degli ultimi mesi. Ed è anche a dir poco lecito, vista la potenza del franchise, che da ormai decenni domina tanto la scena anime quanto quella videoludica. La presentazione di questo nuovo capitolo di una saga intramontabile, avvenuta nel corso dell'E3 2019, ha inequivocabilmente catturato le attenzioni dei videogiocatori di tutto il mondo, complice soprattutto ...

Dragon Ball Z Kakarot scaverà nelle trame della serie - pronte sorprese per i fan : Sin dal suo annuncio nel corso dell'E3 2019, Dragon Ball Z Kakarot ha attirato su di sé le attenzioni dei videogiocatori di tutto il mondo. Il merito va a un gameplay che si distingue in maniera sostanziale dai precedenti titoli che hanno cavalcato l'onda lunga dell'anime, dal momento che il titolo abbandona le dinamiche da picchiaduro per abbracciare quelle di un RPG, con tutte le conseguenze del caso tanto a livello di gameplay quanto a ...

Gamescom 2019 : Dragon Ball Z Kakarot - prova : Non nascondiamoci, suvvia: l'annuncio di Dragon Ball Z Kakarot, il vociferato Dragon Ball Game - Project Z, è stato accolto da chi scrive con un certo tripudio interiore. Il nome degli addetti ai lavori, poi, ha prolungato la reazione per più di qualche istante. Cyberconnect 2, già ampiamente confermatasi dopo aver mostrato con la serie Ninja Storm di Naruto una passione ed una cura ci un certo livello, conferma un titolo di Dragon Ball ...

Dragon Ball Z Kakarot in nuovi rumor - la saga di Majin Bu pronta a entrare in gioco? : Con il passare dei giorni si arricchisce sempre più di dettagli il quadro inerente a Dragon Ball Z Kakarot, il nuovo titolo dedicato all'anime partorito dal genio di Akira Toriyama che ha dominato la scena sul finire degli anni '90. Quando si parlava di prodotti videoludici inerenti il franchise era quasi automatico il riferimento al genere dei picchiaduro, di cui il marchio si è fatto nel corso degli anni un fiero esponente e con qualche ...

Dragon Ball Z : Kakarot includerà anche la saga di Cell - Gohan e Trunks saranno personaggi giocabili : L'ultimo numero del magazine giapponese V-Jump ha svelato nuovi dettagli interessanti su Dragon Ball Z: Kakarot, il nuovo gioco basato sulle avventure di Goku e compagni di stampo Action RPG.La novità di maggiore rilievo è la conferma della presenza della saga di Cell, il che significa dunque che la trama andrà ben oltre gli avvenimenti di Namecc e lo scontro con Freezer. Durante questo arco narrativo Gohan adolescente e Trunks del futuro ...

Dragon Ball Z Kakarot espande il suo roster - indiscrezioni su nuovi personaggi controllabili : L'annuncio di Dragon Ball Z Kakarot nel corso dell'E3 2019 ha senza dubbio calamitato su di sé tutte le attenzioni degli appassionati di anime e in particolare dei fan dello storico prodotto partorito dal genio di Akira Toriyama. Chiaramente elevate le aspettative per questa nuova evoluzione del franchise, dopo l'annata e mezza in cui Dragon Ball FighterZ ha sostanzialmente sominato la scena. Come ormai tutti avranno avuto modo di capire, in ...

Dragon Ball Z : Kakarot : due nuovi gameplay teaser trailer si focalizzano sulla storia e il sistema di combattimento : Bandai Namco ha pubblicato due nuovi gameplay teaser trailer per il suo Dragon Ball Z: Kakarot. Questi nuovi video ci offrono uno sguardo alle missioni della trama e alle meccaniche del sistema di combattimento.Il gioco racconta la leggendaria storia di Dragon Ball Z trasportando i giocatori in un'avventura indimenticabile in cui potranno sperimentare battaglie esagerate, completare diverse missioni e creare amicizie durature nel corso della ...

EVO 2019 : GO1 sconfigge SonicFox - il nuovo campione di Dragon Ball FighterZ scoppia a piangere dalla gioia : Durante l'EVO che si è tenuto questo fine settimana, tra i tanti videogiochi presenti c'era anche Dragon Ball FighterZ. I due giocatori a scontrarsi sono stati Dominique "SonicFox" McLean e Goichi "GO1" Kishida.La partita è stata una ripetizione della finale di Dragon Ball FighterZ dello scorso anno: la coppia infatti si era già precedentemente scontrata con SonicFox che aveva raggiunto il primo posto. Ora invece le cose si sono ...

Dragon Ball FighterZ : ecco quando sarà disponibile Janemba : In occasione del torneo di Dragon Ball FighterZ dell'EVO 2019, Bandai Namco ha svelato la data di lancio del prossimo lottatore che si unirà al roster del gioco, Janemba. Janemba è uno degli antagonisti più amati dai fan della serie di Akira Toriyama. È apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: Fusion Reborn ("Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi" nella versione italiana) del 1995. Nel lungometraggio Janemba mette alla ...