Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ci sonoTIM piuttosto19, soprattutto per quanto riguarda un'area specifica che dobbiamo prendere in esame per forza di cose con un approfondimento. Scendendo maggiormente in dettagli, infatti, emerge una questione diversa rispetto a quella di qualche mese fa, come potrete notare dal nostro articolo di allora. Come stanno le cose al momento della pubblicazione? I dati raccolti sembrano esserechiari. ITIM che vengono segnalati questo giovedì e che, al contempo, sono emersi attorno alle 16, sembrano riguardare soprattutto il funzionamento della. L'area a sud della Capitale, nello specifico, sta accusando delle, almeno stando ai commenti raccolti fino a questo momento su Servizio Allerta. L'auspicio è che ci possa essere un intervento nel più breve tempo possibile e che gli acquazzoni di queste ore non ...

OptiMagazine : Abbastanza diffusi i problemi TIM oggi 19 settembre: fibra a Roma in difficoltà - dublinoIII : @Ondanomala3 @FirmatoMorgan @AdryWebber Quelli piccoli sono abbastanza diffusi come animali da compagnia. Ma ai Par… - Ginevra_Carrero : @joe_bulleg @mcfit_it Quindi è bello pisciare in bocca a Mick Jagger? Sono abbastanza convinta di aver scritto in i… -