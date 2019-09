Pd : Pellicani - 'bisogna aprire una stagione nuova' (2) : (AdnKronos) - "L'uscita di Renzi -sottolinea- e di un numero consistente di parlamentari dal Pd, anche se non mette in discussione la tenuta del governo appena insediato, impone comunque l’apertura di un confronto franco sulla natura e sul futuro del Partito Democratico, che ha percorso un decennio

Pd : Pellicani - ‘bisogna aprire una stagione nuova’ : Venezia, 18 set. (AdnKronos) – “In queste ore tormentate in cui il Pd sta consumando una scissione dolorosa, nessuno ha dubitato della mia permanenza nel partito. Ciò perché il mio atteggiamento è sempre stato molto chiaro. Sono approdato al Pd dopo un percorso civico che mi ha consentito di essere eletto in Consiglio Comunale a Venezia, come il più votato del centrosinistra. Mi sono iscritto al Pd nella convinzione che, ...