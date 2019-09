Ora pensiamo a coabitare | servono idee fertili

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Matteo Renzi è riuscito nuovamente a occupare la scena della politica italiana dimostrando le non comuni capacità di leadership che persino i detrattori, sia pure a denti stretti, gli riconoscono.Dopo aver sconvolto i piani dell’ex ministro bagnante che credeva di avere in tasca le elezioni e pregustava i pieni poteri, dopo aver favorito la combinazione con i rivali storici del Movimento 5 Stelle e la nascita di un nuovo governo che può essere l’antidoto alla lunga crisi italiana, spariglia nuovamente le carte annunciando l’uscita dalla casa comune dei democratici per avventurarsi nel cammino nuovo che reca le insegne di Italia viva. Quest’ultima mossa era in qualche modo nell’aria da tempo, ma una volta prodotta ha generato non poche preoccupazioni per la stabilità del Governo appena entrato nella pienezza dei suoi ...

