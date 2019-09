Ciclismo | brutte notizie per la Dimension Data | stagione finita per il britannico Steve

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il corridoreha chiuso anzitempo la propriain seguito alla frattura di quattro vertebre riportata durante il Tour of Britain Termina con qualche mese di anticipo laagonistica diCummings, corridore dellacaduto rovinosamente durante la quinta tappa del Tour of Britain. Il ciclista inglese ha riportato la frattura di quattro vertebre a livello toracico, un problema che lo obbligherà a rimanere a riposo assoluto nelle prossime settimane. Le sue condizioni inizialmente avevano destato molta preoccupazione ma, dopo il ricovero nel reparto di neurochirurgia, i medici hanno optato per evitare l’intervento chirurgico, immobilizzando Cummings. Una brutta botta comunque per l’inglese, in scadenza di contratto con lae dunque costretto a trovarsi un’altra sistemazione per il 2020.L'articolo...