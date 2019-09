Rischio microbiologico | Lete richiama lotto di acqua Sorgesana | “Non consumatela”

Ritiro prodotto alimentare Eurospin. Il ministero della Salute : “Rischio microbiologico” : C’è un nuovo annuncio che arriva direttamente dal ministero della Salute che avvisa tutti i consumatori della pericolosità di un alimento in commercio. Si tratta del salametto dolce venduto in confezioni da 200 grammi a marchio “La Bottega del gusto”. Per questo la catena di supermercati Eurospin ha dato comunicazione di aver ritirato da tutti gli scaffali delle sue sedi il suddetto prodotto. Il rischio è quello microbiologico. Un ...

Eurospin ritira uno dei suoi prodotti per potenziale Rischio microbiologico [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per un prodotto commercializzato dai supermercati Eurospin. Si tratta del “Salametto dolce 200 g“, MARCHIO “La Bottega del Gusto“. In particolare il lotto incriminato è il n° 201925 prodotto da CLAI S.C.A., data di scadenza 25/11/2019. Il prodotto, si legge nel modulo di richiamo, è stato ritirato “a scopo precauzionale per potenziale rischio di ...

Rischio microbiologico - ritirato l'insaccato "Cima antica Genova" : Il ministero della Salute ha diramato un richiamo di un lotto dell’insaccato “Cima antica Genova” della marca Tuo Chef

Richiami alimentari : ritirato piatto pronto dagli scaffali per Rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro del prodotto “Pasta e fagioli“, marchio Bontà di Stagione, prodotto da Euroverde soc. agr. srl. In particolare il richiamo si riferisce al lotto n° 391171; il prodotto è venduto in confezioni da 350 grammi ed è stato ritirato per “sospetta non conformità microbiologica“. Chi avesse già acquistato deve riconsegnare il prodotto. L'articolo Richiami alimentari: ritirato ...

Ritirato stoccafisso dai banchi frigo : Rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Lo stoccafisso reidratato polpa da 500 grammi marchio Tagliapietra è stato Ritirato dal mercato a causa di un errore nella stampa della data di scadenza indicata in 26/09/2021 anziché 26/09/2019. Si tratta nello specifico del lotto di produzione n°2019005461001. Chi avesse già acquistato il prodotto, dunque, deve tenere conto della reale data di scadenza. L'articolo Ritirato stoccafisso dai banchi frigo: rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] ...