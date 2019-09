Municipio VII Il “Gate VII – Casa di Semi autonomia”

Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) Il 20 settembre al taglio del nastro saranno presenti anche Ikea e Leroy Merlin che hanno contribuito ad arredare i locali. Il 20 settembre verrà inaugurato dalVII ilVII –diun progetto fortemente voluto dall’Amministrazione municipale volto all’accoglienza abitativa di donne sole o con figli, vittime di violenza o con problematiche sociali. L’obiettivo delsarà quello di fornire non solo un’abitazione ma anche supporto psicologico continuativo alle donne e ai loro figli per consentirne il reinserimento sociale e lavorativo. Saranno previsti iter personalizzati per sostenerli nella costruzione di una vita soddisfacente ed indipendente. L’appartamento individuato per consentire la realizzazione del servizioVII” è un bene appartenuto alla mafia, confiscato e poi interamente ristrutturato con fondi municipali. Un rilevante aiuto ...

