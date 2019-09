Inter – Botte da orbi in Curva Nord | Caravita | “Nessuna faida interna | è stato uno

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Una rissa scoppiata indurante-Udinese. Poi la smentita attraverso un post dei direttiessati. Ancora poco chiara la vicenda che ha visti coinvolti Vittorio Baiocchi e Franco. I due sarebbero venuti alle mani per un coro che laha dedicato al primo, coinvolto in passato in vicende giudiziarie. La cosa non sarebbe andata giù a molti tifosi dell’tra i quali, che avrebbe asseun pugno al Baiocchi. Poche ore dopo che l’episodio è ha preso piede sul web e sui media, i due protagonisti hanno smentito pubblicando una foto che li ritrae insieme. Baiocchi è su un letto d’ospedale, a quanto pare per un malore accusato a fine partita,è accanto a lui. I due fanno il dito medio a chi ipotizza unana alla, i due capi ultras cancellano le polemiche: la FOTO che li ritrae ...

