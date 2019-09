Petrolio | dai rincari effetti a valanga sulla spesa

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) “In un Paese come l’Italia dove l`85% dei trasporti commerciali avviene per strada l’impennata del costo dele il conseguente rincaro dei carburanti ha un effettocon un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli di produzione, trasformazione e conservazione“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento al rincaro record delle quotazioni deldopo l’attacco alle raffinerie saudite di Saudi Aramco. “L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce – sottolinea la Coldiretti – il potere di acquisto degli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi mentre aumentano i costi per le imprese. A subire glidei prezzi dei carburanti – continua la Coldiretti – è anche l’intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere ...

