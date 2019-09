M5S-Pd | ipotesi alleanza in Umbria | Porro | ' Tabù infranto? Di Maio protegge il suo c'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Le elezioni regionali potrebbero rappresenta una fase cruciale in cui il governo potrà misurare il livello del proprio consenso in seno all'elettorato. La cartina di tornasole si chiamerà, dove il 27 ottobre i cittadini saranno chiamati a darsi una nuova amministrazione regionale. Un voto reso necessario dalle dimissioni della governatrice Catiuscia Marini, per via di vicende poco chiare emerse attorno al mondo della sanità regionale. Si sta facendo strada l'che alla prossima tornata elettorale Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico possano correre insieme trovando un punto di convergenza su quello che potrebbe essere un candidato ed un programma civico. Un orizzonte che suscita un vibrante attacco da parte di Nicolache, nell'ambito della sua rubrica on line "Zuppa di", non le manda certo a dire ai due partiti che compongono la maggioranza ...

agorarai : 'PD e M5s governano insieme l'Italia e non escludono l'ipotesi di allearsi in Emilia Romagna dove c'è l'epicentro p… - borghi_claudio : @LeoDeSanc Era già stata proposta 'come ipotesi' da Tria e tecnici del MEF... (il M5S con tutto il rispetto aveva a… - MicheleTersite : RT @stefanoesposito: Perché sono contrario all’ipotesi lanciata da @dariofrance di costruire una casa comune tra @pdnetwork e #M5S https://… -