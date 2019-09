L’auto di domani? La sceglieremo in base all’esperienza digitale | non al marchio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il mondo dell’auto sta attraversando una fase commercialmente critica, ma forse necessaria per dar seguito a un cambiamento epocale che possa ridefinire gli standard entro cui l’automotive si è (più o meno) sempre mosso. Ad esempio, è un dato di fatto ormai che la forza di mercato dei brand, in futuro, non sarà più determinata dal loro “nome” e magari dal servizio di assistenza offerto per il veicolo, quanto piuttosto dalle potenzialità digitali che il modello sarà in grado di offrire e, quindi, dalla sua facilità di utilizzo. Si tratta di previsioni sui prossimi 10 anni prodotte dall’Institute for Business Value di IBM, che ha intervistato alti dirigenti dell’industria di settore mondiale e i consumatori: è stato il 48% di questi ultimi a definire quali saranno le future credenziali dei brand per imporsi sul mercato. L’importanza che ...

