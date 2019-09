“Hulk” Johnson scappa dai fischi dei no Brexit in Lussemburgo

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un incontro “amichevole” per confermare che “i negoziati sullacontinueranno ad alta velocità”. Jean Claude Juncker sintetizza così il pranzo di lavoro di oggi incon il primo ministro britannico Boris, prima che una nota della Commissione europea sottolinei che “è respons

LaStampa : Brexit, Boris Johnson: “La Gran Bretagna uscirà dall’Ue come farebbe Hulk” - pietrofrigo : Boris Johnson si trasforma in un lampo da #Hulk a l'Uomo Invisibile. #Brexit - londranewsblog : Brexit, Boris Johnson: “La Gran Bretagna uscirà dall’Ue come farebbe Hulk” -