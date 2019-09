Harper Beckham e Anna Wintour | la strana coppia in front row

Harper ossessionata da Harry Potter - David Beckham le costruisce un mega castello : Victoria Beckham ha svelato, attraverso i social, la passione della figlia più piccola per il famoso maghetto e della dedizione del marito David Beckham nel realizzare per la piccola il castello di Harry Potter in miniatura. Fino ad oggi sapevamo che David Beckham ci sa fare con il pallone. A quanto pare però se la cava bene anche con il fai da te o meglio, con le costruzioni. La moglie Victoria Beckham lo ha ripreso in alcuni video, pubblicati ...

Victoria Beckham - «orgogliosa» di Harper (già appassionata di moda) : Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 ...