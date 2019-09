Tragedia nel Torinese - auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni davanti alla mamma : I due intrappolati in una Mini che ha preso fuoco dopo essere stata tamponata. La donna, che era a bordo di un'altra auto, ha assistito al violento scontro cercando inutilmente di salvare la vita di marito e figlia dal rogo: è sotto shock

Pavia - Tragedia in azienda agricola : 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami : Quattro persone sono morte in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po (Pavia). Le vittime sono i due titolari e due dipendenti di nazionalità indiana. Sul posto il procuratore aggiunto di Pavia, Marco Venditti, che ha spiegato quali sono le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente L'articolo Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami proviene da Il Fatto ...

Tragedia sul lavoro nel Pavese : quattro annegati in una vasca di liquami : Due dei morti erano fratelli e proprietari dell'azienda agricola. Dall'inizio dell'anno sono saliti a 486 i morti sul lavoro...

Infortuni : Furlan - ‘agghiacciante Tragedia 4 operai annegati nel pavese’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “è una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti sgomenti e senza parole la morte di 4 operai in un’azienda agricola nel Pavese. è davvero una sconfitta per tutti”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando a caldo la notizia della morte di 4 operai annegati ad Arena Po. “La sicurezza sul lavoro è una priorità, una vera emergenza ...

Tragedia sul lavoro nel Pavese : due operai annegati in una vasca e due dispersi : I vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della cisterna per agevolare le operazioni di recupero

Le notizie del giorno – Tragedia nel calcio - le ultime di calciomercato - novità sulla cessione della Sampdoria : Tragedia NEL MONDO DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della Nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto (LA NOTIZIA ...

Tragedia nel mondo del calcio - portiere di una nazionale trovato morto nella sua stanza d’albergo [DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto vittima di un arresto ...

Tragedia nel Casertano - bimbo di 8 anni muore investito da un'auto : Tragedia a Pietravairano, nel Casertano. Un bambino di 8 anni e' morto dopo essere stato investito, ieri sera, da un'auto guidata da una donna

Roma by Night Run - Tragedia nella mezza maratona della Capitale : podista muore dopo un malore : Gli organizzatori della mezza maratona disputata ieri in notturna hanno comunicato il decesso tramite una nota La Roma by Night Run si è conclusa in tragedia, un podista infatti è morto durante la mezza maratona svoltasi ieri nella Capitale per un malore accusato nel corso dell’evento. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A rendere nota la notizia ci hanno ...

Bimbo di 6 anni muore schiacciato da una cisterna nel Salernitano : la Tragedia sotto gli occhi dei genitori : Dramma in provincia di Salerno, dove un Bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana. L'incidente si...

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Torino - rivolta nel centro di permanenza - agente ferito : “Ogni turno si sfiora la Tragedia” : Duro sfogo di un agente di polizia sul suo account Facebook dopo essere rimasto ferito in alcuni scontri nel centro di permanenza per migranti di Torino: "I Cpr son polveriere sempre pronte ad esplodere, prima o poi qualcuno si farà male sul serio. Per un po’ non voglio sentire parlare di comprensione, integrazione e accoglienza"Continua a leggere

Tragedia nel Vibonese - esplodono tre bombole in casa : muore un 70enne - forse è suicidio : I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alla 7. La vittima viveva da sola. Gli inquirenti hanno aperto le indagini per capire se l'incidente è stato una tragica casualità oppure un suicidio. L'uomo, infatti, già un' altra volta aveva tentato, non riuscendoci, di togliersi la vita.Continua a leggere

Venezia - Crisi greca : una Tragedia moderna nell’ultimo film di Costa-Gavras : Gli ingredienti della tragedia greca ci sono tutti anche se adattati e rivisti. Ci sono gli errori del passato, le ambizioni e le speranze del nuovo Governo della sinistra radicale di Syriza, la crudele logica della trojka, le ipoCrisie di Bruxelles. Fino alla resa allle banche creditrici