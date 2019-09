Lo ' scisma' di Renzi è più vicino Cosa sta succedendo nel Pd 

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) Tutto si può dire della scissione annunciata daiani fuorché sia consensuale. Perché Nicola Zingaretti ha fatto dell'unità la sua bussola e perché lo stato maggiore del partito è concorde nel ritenere la scelta dell'ex segretario una "follia", nella migliore delle ipotesi. Una "furbata" per i più critici nei confronti dell'ex segretario. Ettore Rosato, coordinatore dei Comitati civici "Ritorno al Futuro", non vuole chiamarla "scissione", ma preferisce parlare di "separazione consensuale". Quando si parla di Matteo, tuttavia, di consensuale c'è ben poco. Dario Franceschini bolla come "ridicolo" il solo pensare che ci possa essere un interesse comune nel dirsi addio e per Stefano Vaccari, responsabile dell'Organizzazione della segreteria di Nicola Zingaretti, sarebbe una "follia" lasciarsi "dopo l'unità raggiunta sul governo giallorosso". Quella che per Vaccari è follia, per ...

