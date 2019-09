Di Maio propone al Pd il patto civico  in Umbria | Zingaretti strizza l' occhio

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Luigi Di Maio propone Alessandro Di Battista alle Politiche europee : l'ultima follia del leader spodestato : Luigi Di Maio cerca in tutte le maniere di mantenere il ruolo di vicepremier anche nel nuovo esecutivo giallorosso, nonostante il Pd (in particolare Dario Franceschini) abbiano proposto a Giuseppe Conte l'assenza dei due vice. Un affondo ai futuri alleati pentastellati che non passa inosservato, per

Salvini : elezioni via maestra ma propone al M5s un nuovo accordo | Da Zingaretti 3 condizioni - Di Maio risponde con 10 punti : "Voto sarebbe scappare - trattative avviate per trovare maggioranza solida" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Luigi Di Maio propone la fine del tetto del doppio mandato per i consiglieri comunali : Il leader pentastellato mette al voto sulla piattaforma Rousseau una proposta che prevede lo stop al tetto del doppio mandato per i consiglieri comunali: "Rappresentano una parte di quell’esercito silenzioso sul nostro territorio che ogni giorno combatte e che merita di poter mettere a disposizione tutta questa esperienza portata avanti con querele subite, denunce continue, lavoro sul territorio con gettoni di presenza irrisori".Continua a ...