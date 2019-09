Silvia Romano rapita in Kenya | compie 24 anni | Ritornerai | i commoventi

Padre di Silvia Romano : tornerai da noi : 20.27 "Questo compleanno è diverso... Ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia. Sei una grande! Papà tuo". E' un passaggio del post pubblicato su Facebook da Enzo Romano, il Padre di Silvia, la cooperante italiana rapita in Kenya lo scorso 20 novembre, che oggi ha compiuto 24 anni.

Silvia Romano - nel giorno del suo compleanno il padre le dedica un post su Facebook : La volontaria, oggi, compie 24 anni e sui social il padre le rivolge un pensiero: "Il mio cuore non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia". E su Twitter anche Sala le scrive: "Tanti auguri Silvia, Milano ti aspetta!". "Oggi compi 24 anni. È il secondo compleanno che vivi laggiù, in Africa...L'anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi 'bianchi più che mai' ...

Silvia Romano oggi compie 24 anni - il padre su FB : 'Tornerai fra le nostre braccia' : Silvia Romano, la giovane cooperante italiana scomparsa circa 10 mesi fa in Ken, dove si trovava come volontaria della Onlus Africa Milele, oggi compie 24 anni: è il primo compleanno da quando è stata rapita e il padre con un commovente messaggio su Facebook ha voluto dedicarle gli auguri. Silvia, rapita a novembre in Kenya Silvia è stata rapita il 20 novembre scorso in Kenya, più precisamente a Malindi, dove si trovava per collaborare con ...

Silvia Romano rapita in Kenya : i fatti che rendono credibile la pista somala : Silvia Romano è stata ceduta a un'altra banda e portata in Somalia? Secondo quanto sostengono gli inquirenti italiani e keniani, sembrerebbe di sì. La giovane volontaria italiana è stata rapita il 20 novembre 2018 a Chakama, un villaggio a ottanta chilometri da Malindi, in Kenya. Dalla banda che l'ha rapita, fatta di criminali comuni, manovalanza, sarebbe passata ad un'altra organizzazione criminale - probabilmente i mandanti - meglio preparata ...

Silvia Romano : presto un incontro tra inquirenti italiani e kenyoti a Roma : E' previsto nelle prossime settimane, nella Capitale, un nuovo vertice tra investigatori italiani e kenyoti che indagano sul rapimento di Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre dell'anno scorso a Chacama, a circa 80 chilomentri dalla capitale Nairobi. I carabinieri del Ros, coordinati dal procuratore facente funzioni, Michele Prestipino e dal pm Sergio Colaiocco, hanno invitato gli omologhi kenyoti per fare il punto ...

Silvia Romano trasferita in Somalia dopo il rapimento : gli sviluppi delle indagini : Un trasferimento lampo in Somalia. Un blitz organizzato nei minimi dettagli fornendo ad una banda di criminali comuni kenyoti denaro e mezzi. Ci sarebbero quindi gruppi somali dietro il sequestro di Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in un centro commerciale nella città di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi, il 20 novembre scorso. E’ quanto emerge dagli sviluppi dell’ indagine avviata dalla ...