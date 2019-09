Gran Premio di San Marino | Vinales in pole a Misano | Marquez

MotoGp - Andrea Iannone dichiarato unfit dai medici : ‘The Maniac’ salta il Gran Premio di Misano : Troppo forte il dolore alla spalla per Iannone, che domani salterà la gara di Misano come accaduto oggi per le qualifiche Andrea Iannone non parteciperà al Gran Premio di Misano, l’Aprilia del pilota di Vasto rimarrà parcheggiata al box come accaduto oggi in occasione delle qualifiche. Costanza Benvenuti/LaPresse ‘The Maniac‘ è stato dichiarato unfit dai medici, a causa di un problema alla spalla acuito dalla caduta ...

Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP : Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Nelle qualifiche di sabato Viñales è stato il più veloce sul giro davanti a Pol

Moto GP - Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini : come vederlo in Tv e in Streaming : Tredicesimo appuntamento con il Motomondiale 2019. Si torna in Italia, nel circuito di Misano dedicato alla memoria di Marco Simoncelli.

A Misano il Gran Premio è amico dell'ambiente e del riciclo : A Misano il Gran Premio è amico dell'ambiente e del riciclo.Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta e il riciclo

MotoGp - dove vedere Gran Premio di Misano in Tv e in streaming : La stagione del Motomondiale è ormai giunta alla fase decisiva in cui i punti persi e conquistati diventano ancora più pesanti e dove diventa fondamentale ridurre al minimo gli errori. In MotoGp, tanto per cambiare, a dominare è Marc Marquez, che sembra sempre più vicino a conquistare l’ennesimo titolo della sua carriera. Andrea Dovizioso su […] L'articolo MotoGp, dove vedere Gran Premio di Misano in Tv e in streaming è stato ...

F1 - Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio : pronto un progetto di adeguamento della pista : Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio di F1. È infatti stato commissionato allo Studio Dromo di Jarno Zaffelli uno studio per inglobare il Paddock Club e le relative tribune, senza dimenticarsi che l’impianto è già in possesso dell’omologazione di grado 1 FIA. La studio verrà dunque condotto dalla stessa società che ha vinto l’appalto per la progrettazione degli sviluppi dei tracciati di Silverstone e Zandvoort dove il ...

F1 : numeri da record per il Gran Premio d'Italia (3) : (AdnKronos) - Termineranno nelle prossime ore le operazioni di raccolta straordinaria rifiuti all’interno del Parco e in città. Impegnati da mercoledì a domenica circa 100 addetti e 78 mezzi per la raccolta. Nonostante il meteo non sempre clemente, hanno riscosso un ottimo successo gli appuntamenti

F1 : numeri da record per il Gran Premio d'Italia (2) : (AdnKronos) - Erano 257 gli agenti di polizia locale in servizio. Come ogni anno in ausilio agli operatori monzesi sono arrivati rinforzi dalle Province di Milano, Varese, Cremona e Lodi per un totale di 10 altri Comuni coinvolti. Sono state effettuate 53 multe per soste non autorizzate sul verde pu

F1 : numeri da record per il Gran Premio d'Italia : Milano, 9 set. (AdnKronos) - E’ stato presentato oggi a Monza, nella sede del palazzo municipale, il bilancio della tre giorni del Gran Premio d’Italia. Presenti, oltre al sindaco Dario Allevi e gli assessori Andrea Arbizzoni, Massimiliano Longo e Federico Arena, il prefetto Patrizia Palmisani, il q

F1 : numeri da record per il Gran Premio d’Italia : Milano, 9 set. (AdnKronos) – E’ stato presentato oggi a Monza, nella sede del palazzo municipale, il bilancio della tre giorni del Gran Premio d’Italia. Presenti, oltre al sindaco Dario Allevi e gli assessori Andrea Arbizzoni, Massimiliano Longo e Federico Arena, il prefetto Patrizia Palmisani, il questore Michele Davide Sinigaglia, il comandante dei carabinieri Simone Pacioni, il comandante della guardia di finanza Aldo ...

F1 - il Gran Premio d’Italia miglior gara di sempre su Sky : In casa Ferrari l’entusiasmo è altissimo. Nonostante una stagione sino ad ora piuttosto deludente, nell’arco di una settimana sono arrivate ben due vittorie, tutte targate Charles Leclerc. La soddisfazione più Grande è però certamente quella arrivata nella giornata di ieri su una pista speciale per la “Rossa” come quella di Monza, dove un pilota del […] L'articolo F1, il Gran Premio d’Italia miglior gara di ...

Orologi - i modelli più strani del Gran Premio dell'orologeria di Ginevra 2019 : Potremmo definirlo la Champion's League delle lancette: è il Gran Premio dell'orologeria di Ginevra, quello che, ogni anno, stabilisce qual'è il miglior Orologio per ciascuna categoria (la premiazione di quest’anno è in calendario il prossimo 7 novembre). modelli per tutti i gusti: dagli sportivi, ai complicati, senza trascurare anche quelli che gli esperti ritengono avere il miglior rapporto qualità/prezzo. Quattordici le categorie per le ...

Leclerc con la Ferrari vince il Gran Premio di Monza 2019 : Grazie Leclerc. La marea rossa ha invaso la pista subito dopo il traguardo in un delirio collettivo atteso da nove anni. Tanti ne erano passati dall'ultimo successo della Ferrari a Monza (Fernando Alonso nel 2010). A spezzare l'incantesimo quello che è stato definito «il predestinato», Charles Leclerc, che otto giorni dopo la sua prima vittoria in Formula 1 in Belgio ha concesso il bis nella gara più attesa, ...

Aeronautica Militare : le Frecce Tricolori danno il via al Gran Premio d’Italia a Monza [FOTO e VIDEO] : Fumi colorati verdi, bianchi e rossi sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Italia a Monza: così la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare ha aperto la tappa italiana della Formula 1. I nove velivoli MB339A PAN delle Frecce Tricolori, anche quest’anno, hanno steso il Tricolore più lungo del mondo poco prima della partenza della gara, al termine dell’Inno di Mameli compiendo una serie di passaggi in volo sul ...