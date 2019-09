E’ ancora Sensi show | l’uomo del momento trascina l’Inter ad un altro successo | Udinese

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Inter-live – Inter-è l’anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. I friulani, guidati da Tudor, hanno vinto all’esordio contro il Milan per poi cadere in casa alla seconda contro il Parma. I nerazzurri di Conte arrivano, invece, a punteggio pieno all’appuntamento. L’Inter ha vinto e convinto contro il Lecce al debutto e ha bissato a Cagliari, seppur con qualche difficoltà in più. Una partita che promette spettacolo. L’Inter va. Tre su tre. Nerazzurri a punteggio pieno. Altra vittoria di misura dopo Cagliari, a San Siro decidelui, l’uomo del: Stefano. Incorna da bomber vero qualche minuto dopo la sciocchezza di De Paul, che si fa espellere dopo uno schiaffo a Candreva. L’stava tenendo bene, non dispiacendo affatto, ma l’episodio del rosso all’argentino ...

