Questo grave bug interessa tutte le SIM di qualsiasi smartphone | a rischio la privacy di

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 13 settembre 2019) La vulnerabilità SimJacker è appena stata rivelata al mondo, ma viene già sfruttata da diversi anni, permettendo di eseguire ogni genere di operazione su qualunque dispositivo dotato di scheda SIM. L'articolobugle SIM di: aladi tutti proviene da TuttoAndroid.

lucanewni : Che ragazzo perso...arrivare a questo con la propria nonna e molto grave e triste. - JackPryv : Senza una particolare riflessione, si capisce che l’italiano medio è ormai contagiato dalla sindrome da tifo, ma no… - Roberto97106397 : RT @stefaniagianno7: Questo non è un papa!..Assolutamente no! Non è un papa! Esprimo tutto il mio sdegno. .verso questo personaggio ..che s… -