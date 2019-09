Prosecco | Coldiretti Treviso | un’annata dalla qualità eccellente

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019), 13 set. (AdnKronos) – La prima vendemmia sulle colline riconosciute dall’Unesco festeggia l’aumento del 50% delle vendite in Francia che spinge l’export delal record storico di sempre sui mercati mondiali, per un valore complessivo di ben 458 milioni nel primo semestre del 2019. E’ quanto emerge da una analisi dellasu dati Istat presentata in occasione del distacco del primo grappolo di uva Glera dell’anno per ilnella Tenuta Astoria a Refrontolo (Tv), dopo l’avvenuta iscrizione del sito veneto ‘Le colline deldi Conegliano e Valdobbiadene” nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Unesco.‘Oggi è una vendemmia ancora più emozionante perché finalmente si è svolta nelle colline del Conegliano valdobbiadene riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità ...

AgriculturaIT : @coldiretti #Vino. Record storico per l’export di #Prosecco, +50% in Francia - agricolturaoggi : Coldiretti su campagna Prosecco Il raccolto dell'uva Glera,sarà inferiore del 10-15%,rispetto allo scorso anno,per… - CarmelinaCarmi : RT @coldiretti: Vino, Coldiretti: più qualità e meno quantità con il raccolto delle uva Glera per il Prosecco che sarà del 10-15% inferiore… -