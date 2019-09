Napoli | il riscatto di Koulibaly | “vogliamo subito lo scudetto” | poi il messaggio sul

Il Napoli saluta Verdi : va al Toro in prestito con obbligo di riscatto : Il colpo dell'ultima ora, Verdi dal Napoli, è stato oggetto di una trattativa avviata da mesi e che si è conclusa solo a Torino a 3' dal gong di fine mercato, quando il club...

ufficiale una cessione in casa Napoli. Nuova esperienza in Francia per Ounas. Il Napoli – si legge sul profilo Twitter – "comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas al Nizza. All'attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso".

Il Mattino : Per James il Napoli ipotizza un prestito con obbligo di riscatto : Il Napoli non smette di pensare a James Rodriguez e aspetta ancora di sferrare la mossa decisiva. James Rodriguez non è stato convocato da Zidane per l’amichevole in programma oggi tra il Real Madrid e la Roma. Il Mattino questa mattina scriveva che qualora il mister della squadra spagnola avesse escluso il colombiano, il Napoli si sarebbe tenuto in una posizione di pressing sul Real Madrid. L’idea, scrive il quotidiano, è di ...