Napoli | a tutto Koulibaly | “autorete dimenticata | lo scudetto è possibile Benitez e

Basile : “Fatto tutto quello che ha chiesto il Napoli. Anche le stanze per Ancelotti e De Laurentiis” : Sul Mattino altre dichiarazioni del commissario per l’Universiade Basile sul caso spogliatoi scatenato ieri dal durissimo comunicato di Ancelotti. “Non ho parole, abbiamo fatto tutto quello che loro ci hanno richiesto, per il tecnico abbiamo Anche realizzato una stanza tutta per lui e per il suo staff. C’è Anche un piccolo studio che De Laurentiis ha voluto realizzare e abbiamo realizzato secondo le sue indicazioni. Avevamo previsto ...

Tuttosport – Napoli - rientro last minute sarà titolare con Samp e Liverpool. Elmas recuperato… : Le ultime di formazione verso Napoli-Sampdoria Tuttosport da spazio alle ultime di formazione di Carlo Ancelotti per Napoli-Sampdoria: “Sta bene invece Elmas: il colpo alla caviglia subito domenica in allenamento ha creato più allarmismo del dovuto. Il macedone è stato riconfermato in campo dal ct Angelovski già nella gara di ieri sera in Lettonia. Rientrati alla base Meret, Manolas e Fabian Ruiz, oggi toccherà a tutti gli altri che ...

Napoli-Sampdoria : Tuttosport prevede pienone al San Paolo : Il Napoli e il San Paolo si ritrovano sabato contro la Sampdoria dopo circa 3 mesi e mezzo. Come ricorda l’edizione odierna di Tuttosport il 19 maggio finì 4-1 con l’Inter. Ora l’impianto si è fatto il vestito nuovo in occasione delle Universiadi ed è pronto a mostrarlo a tutti i tifosi. Adesso però la domanda è in quanti saranno presenti sugli spalti per l’esordio in casa del Napoli? La campagna abbonamenti sta deludendo ...

Tuttosport : il Napoli vuole rinnovare in anticipo il contratto con Fabian Ruiz : L’edizione odierna di Tuttosport rivela che il Napoli si sarebbe già mosso per rinnovare il contratto a Fabian Ruiz nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2023. Il club di De Laurentiis infatti non vuole correre il rischio di perdere un gioiello come Fabian ed ha pronto un adeguamento di stipendio per lui che passerebbe dagli attuali 2.5 milioni a stagione a 3.5 annui. «I miei agenti (la You First) sta parlando con il Napoli e ...

Di Marzio : “Il mio voto al mercato del Napoli? Avrei fatto di tutto per Palmieri centrocampista di esperienza europea…” : Di Marzio fa delle considerazioni sul mercato del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ecco quanto ha dichiarato sul mercato della SSC Napoli: “Al mercato del Napoli darei un 6 e mezzo o 7 ma voglio fare delle considerazioni. Abbiamo 3 esterni bassi e mi aspettavo che uno uscisse e che magari arrivasse un esterno a sinistra perché Ghoualm non è quello che conoscevamo prima dell’infortunio. ...

#JuventusNapoli dalle stelle alle stalle - ma non è tutto da buttare : Una partita in tutto e per tutto agostana, ma (purtroppo) già molto importante. Ha regalato spettacolo e grandi emozioni agli appassionati neutrali e una fortissima delusione finale a quelli del Napoli. L’incredibile rimonta della squadra di Ancelotti, rivitalizzata nel secondo tempo da una diversa disposizione in campo e dall’ingresso di Lozano – nonché dall’uscita di Ghoulam che, con la collaborazione di Insigne, aveva ...

Tuttosport : Juve-Napoli ha mostrato un calcio europeo - in cui le partite non finiscono mai : Matteo Marani su Tuttosport ha raccontato come è emerso da questa prima sfida tra Juve e Napoli. Una sfida arrivata secondo alcuni troppo presto e che avrebbe dovuto mettere in evidenza dei ritardi di preparazione dei bianconeri e invece ha mostrato un grande Higuain tornato a brillare, come sempre quando fa coppia con Sarri In una partita molto pazza, con un primo tempo dominato dalla Juve e un secondo comandato dal Napoli, si sono viste cose ...

Tuttosport su James Rodriguez : Napoli può attendere - un dettaglio facilita una chiusura lampo della trattativa : Tuttosport su James Rodriguez e quel dettaglio su cui il Napoli può contare e quindi attendere fino all’ultimo giorno di mercato Tuttosport su James Rodriguez: Napoli può attendere, un dettaglio facilita un’ eventuale chiusura lampo della trattativa. Questo perché tutti i dettagli sino già definiti da tempo e, soprattutto, perché si tratterebbe di un prestito secco, senza esborsi di denaro dilazionati attraverso operazioni ...

TuttoSport : contro Ronaldo il Napoli schiererà Hysaj o Maksimovic (e non Di Lorenzo) : Nonostante lo scorso anno Per TuttoSport sabato, contro la Juventus, il Napoli non schiererà il nuovo acquisto Di Lorenzo ma si affiderà alla vecchia guardia di Hysaj. Nonostante il giovane difensore sia stato uno di quelli che, all’esordio contro la Fiorentina, ha tenuto meglio in difesa. Il motivo? “Giocare allo Stadium contro Cristiano Ronaldo potrebbe essere un’esperienza un po’ “forte” per un ragazzo che fino allo scorso anno ...

Tuttosport : Il Napoli non vuole cedere Verdi prima della partita contro la Juve : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Torino di Cairo continua a inseguire Verdi. Il club è intenzionato a rafforzare il reparto offensivo e l’attaccante del Napoli si inquadrerebbe bene negli schemi di Mazzarri. La trattativa, però, sulla quale si era già raggiunto un accordo, si è arenata. “Il Napoli non vuole cederlo prima della prossima partita di campionato, sabato con la Juve”. Il quotidiano aggiunge che Verdi ha anche ...

Fiorentina-Napoli 1-2 p.t. : in tre minuti Mertens (soprattutto) e Insigne salvano il Napoli dal baratro : Il calcio è davvero uno sport incredibile. Fino al 38esimo minuto c’è stata una sola squadra in campo, la Fiorentina, anche se è andata in vantaggio con un rigore discutibile ma che comunque secondo noi ci può stare grazie alla nuova assurda regola. Un fallo di mano in area di Zielinski. Rigore trasformato da Pulgar. La squadra di Ancelotti è stata pressoché inesistente nei primi 25 minuti. Nessuna trama offensiva degna di questo nome e ...

Tuttosport : Campana soluzione ancora aperta per il Napoli : Il Napoli il suo mercato l’ha fatto e anche se i tifosi sembrano non essersene accorti, anche Acelotti ha promosso a pieni voti gli acquisti di De Laurentiis. Poi è vero che una punta aiuterebbe a finalizzare meglio la mole di gioco prodotta, ma fino ad oggi ogni tentativo è stato vano. Resta però nel cilindro di Giuntoli Leonardo Campana, giovane ma di grandi promesse, che potrebbe concretizzarsi secondo Tuttosport: Il ds Giuntoli ha ...

Napoli - tutto come previsto : Lozano è arrivato a Roma : tutto come previsto: Hirving Lozano è arrivato a Roma, sbarcando all’aeroporto di Ciampino intorno alle 18.30 dopo essere arrivato a bordo di un volo privato da Eindhoven. Qualche ora fa, la moglie dell’attaccante della nazionale messicana aveva postato una foto sui social che ritraeva lei e la famiglia in viaggio verso l’Italia. Domani, come già scritto, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart prima di ...

CALCIOMERCATO Napoli NEWS/ Tutto su Icardi - Milik in bilico - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: De Laurentiis punta Tutto su Icardi, Milik in bilico, potrebbe partire