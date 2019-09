Caserta | gli danno del brocco nella chat del calcetto e lui fa fuoco sul campo

Investito e ucciso mentre passeggia col figlio |Caserta - preso il pirata dopo una breve fuga : Un'auto di grossa cilindrata ha colpito un pedone, senza fermarsi per prestare soccorso. Insieme alla vittima c'era il figlio di 6 anni, rimasto illeso. I carabinieri sono riusciti a identificare il conducente

Caserta - papà travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava con il figlio di 6 anni : Un papà di soli 34 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava tenendo per mano il figlio di sei anni. La tragedia è avvenuta ieri sera in via...

Caserta - picchiava la moglie malata di tumore. Arrestato : Stefano Damiano L'uomo è un pregiudicato di 38 anni che è stato Arrestato per lesioni e stalking alla ex moglie. Le violenze andavano avanti da oltre 10 anni Non aveva smesso di malmenarla nemmeno quando lei, malata di tumore, si doveva sottoporre alle cure oncologiche; anzi, in un caso era addirittura arrivato a staccarle i drenaggi. Un incubo durato oltre 10 anni quello che è terminato oggi con l'arresto dell'uomo, un pregiudicato ...

Caserta - Asl truffata per 1 - 8 milioni : arrestati primario e moglie - sorella di ex boss. 41 indagati : Facevano comprare all’ospedale macchinari e materiale medico solo per avere tangenti dalla ditta disposta a pagare, dalla quale ottenevano anche vacanze gratis a Capri e a Ischia. Lo spaccato che emerge dall’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del Nas dei Carabinieri mette in luce il sistema di corruzione all’interno della clinica dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ...