Un bug di Google Chrome sta causando il blocco anomalo delle pagine web nelle app

Niente più major update per Google Chromecast - che riceverà solo bugfix : Sapevamo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato e oggi vi comunichiamo che Google non rilascerà più major update per Google Chromecast, per il primo modello per intenderci. L'articolo Niente più major update per Google Chromecast, che riceverà solo bugfix proviene da TuttoAndroid.