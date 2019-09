La Carta del Docente attiva dal 13 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Da venerdì 13l'applicazionedelsarà rita per consentire la gestione del bonus professionale anno scolastico 2019/2020 destinato ai docenti di ruolo e docenti neoassunti. Il bonus, come i precedenti anni, è costituito da un ammontare di 500 euro, così come previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 121. Nella stessa data dai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi allo scorso anno 2018/2019. Dettagli app bonus docenti L'utilizzo del bonus (ciò vale per i docenti neoassunti in ruolo) previsto per l'aggiornamento professionale sarà possibile previo possesso del codice digitale personale dello Spid ( username e password). Lo Spid risulta necessario per accedere alla propriae generare buoni, necessari per effettuare gli acquisti di beni e servizi previsti dalla normativa. I beni acquistabili oltre a ...

