Formula 1 – Jody Scheckter e quel paragone che fa sognare la Ferrari | “Charles Leclerc è

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’ex pilota di F1,, ha paragonato il talento delsta Charleslo di Roger Federer Charlesè l’uomo del momento in casa. Dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, il giovane pilota monegasco ha firmato una straordinaria doppietta fra Spa e (soprattutto) Monza, regalando allai primi due successi della stagione. L’ex Alfa Romeo è stato ricoperto di complimenti ed elogi, fra i quali spiccano per originalitàli di, ex pilota che vinse il Mondiale del 1979 con la. Sarà la faccia pulita da bravo ragazzo, il talento fin dalla giovane età e soprattutto la voglia di vincere, ma aCharlesricorda… Roger Federer: “è davvero un ragazzo meraviglioso, oltre che simpatico. Lo considero il Roger Federer della1, spero che possa ottenere gli ...

PVMItalia : @autosprint ha pubblicato oggi un bellissimo articolo a firma di @mariodonnini su Jody Scheckter, campione della Fo… - _LucaJRossi : RT @MMagazineItalia: Quarant'anni dopo dal trionfo in Formula 1 di Jody Scheckter nel 1979, Charles Leclerc riporta la Ferrari alla vittori… - MMagazineItalia : Quarant'anni dopo dal trionfo in Formula 1 di Jody Scheckter nel 1979, Charles Leclerc riporta la Ferrari alla vitt… -