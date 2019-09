Corinne Clery a Storie Italiane | Dopo Angelo sono una donna libera | completa

Fonte : blogo

(Di giovedì 12 settembre 2019) 69 anni lei, 37 in meno lui,Costabile per 8 annistati una coppia affiatata, discussa, tormentata da alti e bassi ma unita da un amore speciale. Un anno fa la rottura definitivaun tira e molla durato mesi e oggi l'attrice che ha fatto sognare tanti uomini negli anni '70 e '80 si è raccontata a, nel salotto di Eleonora Daniele.aveva affermato che se avesse avuto 20 anni in meno avrebbe continuato la storia con Costabile ma ciò non è stato possibile, lei consapevole di una vita piena e appagata conferma: Sapevo chesarebbe stato un passaggio della mia vita, non sento più l'amore di una volta e sento che anche lui non senta più l'amore di una volta E nonostante lei dichiari di non essere più innamorata di lui, ciò non sta ostacolando l'affetto che corre tra i due: "ancora molto legata a lui, l’amore è cambiato....

