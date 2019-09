Trump: "Lotta più dura contro talebani"

Al Pentagono il presidente Usa,, ha ricordato le vittime dell'11 settembre nel 18° anniversario delle stragi. Dopo l'attentato di Kabul di 8 giorni fa (tra i morti un militare Usa),ha interrotto i negoziati di pace con i: "Risponderemo senza precedenti a chi attaccherrà gli Usa. In 4 giorni abbiamo colpito il nemico come mai prima. Nessuno è al livello della potenza schiacciante americana",più della forza nucleare. L'11 settembre 2001 "ho capito che nulla sarebbe stato come prima. Andai subito a Ground Zero per aiutare"(Di mercoledì 11 settembre 2019)