I concerti delle star con ologrammi a domicilio | è la fine dei contatti umani?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Spazio 1999. Sono nato nel 1969 e da bambino in televisione davano questa serie tv, credo allora si chiamassero semplicemente telefilm, ambientato nello spazio in una base lunare in un futuro futuro, il 1999, appunto. Inutile dire che il 1999 descritto da quei telefilm non coincida affatto con quello che è andato in scena esattamente venti anni fa. E lo stesso si può dire per tanti altri film, telefilm o romanzi di fantascienza. Per dire, il 2019 è l'anno in cui Ridley Scott decise di ambientare il suo Blade Runner, tratto dal romanzo di Philip K. Dick, e anche in questo caso la realtà poco ha a che vedere con quanto ipotizzato. Verrebbe da aggiungere, per fortuna. Nei fatti, credo, tutto questo ha generato una sorta di sguardo benevolo e spocchioso verso gli autori di fantascienza, spesso indicati come simpatici cialtroni, affatto ancorati alla scientificità che il nome del genere da ...

blankaut : @solo_Roby Son belli i suoi confidenziali, gli anni successivi a natale faceva uscire delle cose che regalava dal s… - Hashtageventi : RT @FabioAVolo1: RT @CSmeraldaOff: I Dire Straits Legacy alla festa di #Arzachena. Il concerto del supergruppo sarà… - Ballerinadijazz : RT @Albe_1964: Da ieri è triplo platino. Da sempre è una delle sue canzoni più amate (lo si capisce dalla compattezza trasversale del canto… -