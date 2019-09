Un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake sarà mostrato al TGS 2019

Il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake esce a breve : quando e come vederlo : Final Fantasy 7 Remake continua a mantenersi saldamente tra i primi posti della classifica dei titoli più desiderati dai videogiocatori di tutto il mondo. Fisiologico, se pensiamo che si tratta del rifacimento - per altro già piuttosto convincente - di uno dei capitoli più amati della longeva saga ruolistica di Square Enix. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti che si farà reale il 3 marzo 2020, con un primo episodio che promette di farci ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - si mostra nel primo teaser trailer : Prima dell'inizio del Tokyo Game Show che si terrà alla fine di questa settimana, Capcom ha appena pubblicato il primo filmato ufficiale del prossimo gioco di Resident Evil, ovvero Project Resistance.Mentre il gioco continua ad essere annunciato con questo titolo provvisorio, il trailer conferma che si tratterà davvero di un titolo co-op, con i giocatori che si scontreranno con orde di zombie. Nel filmato vengono mostrate anche quelle che ...

Assaggio del Huawei Mate 30 nel nuovo video trailer : le conferme : Un nuovo Assaggio del Huawei Mate 30 è presente nel nuovo video trailer di lancio che, pur non mostrando il device naturalmente, ci fornisce degli spunti interessanti sul prossimo telefono prossimo al lancio il 19 settembre a Monaco, in Germania. La clip, appena pubblicata sui canali ufficiali del produttore, è quella presente al termine dell'articolo e va esaminata in ogni frame. Il primo aspetto del Huawei Mate 30 che non può passare ...

Ghost Recon : Breakpoint si presenta in un nuovo trailer : Ghost Recon: Breakpoint si mostra in un nuovo trailer pubblicato da Ubisoft, intitolato "What is Breakpoint?".Si tratta, com'è facilmente intuibile, di un trailer volto a darci una panoramica completa del titolo, incluse informazioni sulla storia, sulla co-op, sulla struttura delle missioni, sulla componente survival, sulle classi, sull'arsenale, sul PvP, sui contenuti post lancio e molto altro ancora.Insomma, nel caso in cui vogliate scoprire ...

Bad Boys for Life : il ritorno della saga con un nuovo trailer : Will Smith e Martin Lawrence tornano con Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga dopo ben 17 anni di latitanza dagli schermi. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Bad Boys for Life ha debuttato su internet con un primo trailer. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment, Bad Boys for Life uscirà nelle sale il prossimo 23 Gennaio 2020. Nel cast compariranno inoltre Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles ...

Gli equipaggiamenti di The Surge 2 protagonisti del nuovo trailer : Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l'iconico stile di gioco di The Surge, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre l'opportunità. In questo nuovo video poterete vedere come ogni arma, ogni brandello di armatura e attrezzatura nemica possa essere colpita, divelta e aggiunta al vostro esoscheletro, permettendovi di distruggere i nemici in modi sempre più ...

The Surge 2 si mostra in un nuovo trailer in vista del lancio : Con l’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC di The Surge 2 – il prossimo 24 settembre – l’incubo delle nanomacchine che consuma Jericho City vi raggiungerà ovunque voi siate. Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l’iconico stile di gioco di The Surge, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre ...

GreedFall : disponibile il nuovo travolgente trailer di lancio : Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Spiders ed il publisher Focus Home Interactive annunciano il nuovo trailer di lancio di GreedFall che ne anticipa la data di uscita.All'orizzonte si intravede La misteriosa e magica isola di Teer Fradee, un faro di speranza per la vostra patria flagellata da malattie. Rapporti complicati si intrecciano tra le molte fazioni dell'isola, sia tra i coloni che tra i nativi, mentre, nei panni di ...

Il nuovo trailer di NBA 2K20 festeggia l’uscita su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Il grande basket di NBA 2K20 è finalmente arrivato sui nostri schermi. Sì perché, come promesso dagli sviluppatori di Visual Concepts e dal publisher 2K Games, l'ultima declinazione della simulazione poligonale dedicata alla pallacanestro è disponibile da oggi, 6 settembre 2019, su un po' tutte le piattaforme in commercio. Tutti gli appassionati possono quindi scendere sui campi di parquet del videogame su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo ...

Darksiders Genesis : Guerra si mostra in questo nuovo trailer gameplay : Attraverso un comunicato stampa THQ Nordic ha annunciato la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a Guerra, uno dei cavalieri presenti all'interno di Darksiders Genesis.Guerra è il più giovane dei quattro cavalieri, ma la sua età non è indice della sua esperienza sul campo di battaglia. Ha combattuto innumerevoli nemici con la sua arma furiosa Chaoseater e con la protezione della sua armatura, mentre al suo fianco c'è Ruin, il destriero ...

Darksiders Genesis : Guerra si mostra in questo nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa THQ Nordic ha annunciato la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a Guerra, uno dei cavalieri presenti all'interno di Darksiders Genesis.Guerra è il più giovane dei quattro cavalieri, ma la sua età non è indice della sua esperienza sul campo di battaglia. Ha combattuto innumerevoli nemici con la sua arma furiosa Chaoseater e con la protezione della sua armatura, mentre al suo fianco c'è Ruin, il destriero ...

«Brave ragazze» : il trailer del nuovo film con Ambra Angiolini e Serena Rossi : Brave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeQuattro amiche, unite da un destino infelice e coinvolte in un piano di rapina che potrebbe dare il via all’avventura più incredibile che abbiano mai vissuto. Si chiamano Anna, Maria, Chicca e Caterina e sono le protagoniste di Brave ragazze, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi che arriverà al cinema il 10 ottobre. A prestare il ...

Gretel & Hansel : il trailer del nuovo horror di Osgood Perkins : Il trailer del nuovo horror di Osgoof: Gretel & Hansel Vi ricordate la storia dei due piccoli innocenti Hansel & Gretel? Ecco cancellatela dalla mente perchè sta per arrivare “Gretel & Hansel”, la nuova versione horror di Osgood Perkins. Dopo tanta attesa Orion Pictures ha pubblicato il trailer della versione rivisitata della favola dei fratelli Grimm: Gretel & Hansel. La storia che tutti noi conosciamo è cambiata e ...

Rambo : Last Blood - ecco il nuovo trailer : https://www.youtube.com/watch?v=MkskhZfM6_M La morte sta arrivando o almeno questa è la promessa che il personaggio di John Rambo torna a fare nel nuovo trailer internazionale di Rambo: Last Blood, il nuovo film della saga incentrata sul veterano di guerra interpretato da Sylvester Stallone. Si tratta del quinto capitolo nella serie cinematografica inaugurata nel 1982 (con una pellicola che in originale s’intitolava proprio First Blood) e ...