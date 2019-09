Tifone Faxai | rientra l’emergenza in aeroporto a Tokyo

Tifone Faxai colpisce il Giappone : vittime - feriti ed evacuati : Pessime notizie dal Giappone , colpito in pieno dal Tifone Faxai formatosi nel Pacifico occidentale e arrivato sino alla categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson. Con questa forza, capace di sprigionare...

Giappone - Tifone Faxai su Tokyo/ Un morto e 30 feriti - in 900mila senza corrente : Il tifone Faxai in Giappone , paura a Tokyo dove è morta una donna. Almeno 40 feriti , aerei cancellati e traffico ferroviario sospeso.

Tifone Faxai in Giappone : morta una donna a Tokyo - scaraventata dal vento contro un palazzo : Almeno una persona è morta a causa del potente Tifone Faxai in Giappone. Si tratta di una donna sui cinquanta anni che, come si vede dalle immagini delle telecamere di sicurezza, è stata travolta dal fortissimo vento che l'ha scaraventata contro un palazzo di Tokyo. Si contano anche una trentina di feriti.Continua a leggere