Maltempo al Sud | violenti temporali in Sicilia e Calabria | tempeste di fulmini | un morto

Allerta Meteo - vasto Ciclone Mediterraneo alimenta forte Maltempo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo all’estremo Sud Italia per il maltempo delle prossime ore: forti temporali stanno già colpendo la Sicilia, mentre piove in alcune zone della Calabria jonica e meridionale. Molte nubi stanno interessando le aree Mediterranee e, oggi, anche il Nord/Ovest (con piogge sparsa su tutta la Liguria di Ponente, da Genova a Ventimiglia). Forti temporali stanno invece colpendo le isole Baleari, ma nella giornata di domani, Mercoledì 11 ...

Previsioni Meteo : ancora piogge al Sud e forte Maltempo al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Contesto circolatorio che vede oramai semi-onde secondarie del flusso subpolare prediligere, nei loro affondi, l’area mediterranea. Naturalmente ci saranno delle fasi più stabili e con ampio soleggiamento, configurantesi come fasi inter-frontali o talora inter-cicloniche, ma il trend mediamente instabile proseguirà per diversi giorni ancora sul bacino centrale del Mediterraneo e su diverse regioni italiane, anche con fasi perturbate. La ...

Previsioni Meteo : oggi e domani Maltempo su estremo Sud e su parte del Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Il vortice instabile in azione ieri sul medio-basso Adriatico, è transitato nelle ultime ore notturne sul Sud peninsulare per portarsi in queste ore tra la Calabria e il Mar Ionio occidentale. Da questa posizione, attiva nuclei instabili in azione intorno al minimo e che andranno a colpire soprattutto la Calabria e la Sicilia localmente con forti precipitazioni. Il vortice, complice una temperatura piuttosto calda della superficie marina che lo ...

Meteo : residuo Maltempo al sud - piu' fresco su tutta Italia : Il caldo è stato definitivamente spazzato via dall'Italia e con molta probabilità non ritornerà più, quantomeno il caldo afoso e insopportabile patito sino ad inizio di settimana. A spazzarlo via...

Previsioni meteo 4 settembre - è crollo termico : forte Maltempo a Centro-Sud : Le Previsioni meteo di oggi lunedì 2 settembre fanno intendere come il maltempo non intenda lasciare il Belpaese. Per quanto la situazione pare possa migliorare nelle tempo nelle regioni centrali, da giovedì è in arrivo una nuova perturbazione.Continua a leggere

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della protezione civile per il Maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Meteo Italia - situazione e previsioni : il Maltempo si sposta al Sud : Con l’inizio di Settembre, sull’Italia le condizioni Meteo hanno subito assunto connotati tipicamente autunnali: le temperature sono diminuite al punto che il gran caldo dell’estate sembra già un lontano ricordo. Oltre al fresco, è arrivato anche il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito gran parte del Paese con forti piogge, intensi temporali e svariati danni sul territorio. Nelle prossime ore i fenomeni Meteo più estremi ...

Maltempo al Sud - violenti temporali in Sicilia : torna l’incubo alluvione a Messina [LIVE] : Primo giorno di Maltempo di fine estate, e torna subito l’incubo alluvione a Messina: nella fascia tirrenica della provincia peloritana si stanno verificando forti piogge (37mm a Brolo, 34mm a Piraino, 23mm a Patti, 16mm a Torregrotta, 14mm a Pace del Mela) con tuoni, fulmini e locali grandinate. I temporali avanzano da ovest verso est ma non dovrebbero superare lo Stretto di Messina anche se si stanno avvicinando pericolosamente al ...

Insidiosa saccatura fresca al verso il nord : giornata di Maltempo. Caldo al sud : SITUAZIONE METEO | L'anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare sul Mediterraneo e lascia penetrare correnti d'aria un po' più fresche provenienti dall'Atlantico. In particolare una piccola ma...

Dal caldo africano alle piogge torrenziali : il Maltempo arriva mercoledì al nord e venerdì al centro-sud : Dal caldo africano alle grandinate: ecco ciò che ci aspetta in questi giorni. Secondo i meteorologi di ilmeteo.it infatti questa settimana presenterà picchi di caldo seguiti da temporali e grandinate, in particolare al nord. Il gran caldo è tornato. Da oggi, ma anche nei prossimi giorni, il nostro paese sarà interessato da una moderata ondata africana che farà lievitare le temperature fino a ...

Allerta Meteo Ferragosto - attenzione al Maltempo anche al Centro/Sud : vento di maestrale impetuoso - mare in tempesta [MAPPE] : Allerta Meteo – Mentre il maltempo continua ad interessare a macchia di leopardo gran parte del Nord con fenomeni violenti, venti impetuosi, grandinate e nubifragi, oggi è un’altra giornata di gran caldo oggi al Centro/Sud Italia, con temperature di fuoco. Le massime hanno raggiunto +40°C a Caltagirone, +39°C a Cosenza, Benevento, Taurisano, Francofonte, Marina di Ginosa, Pisticci e Grottaglie, +38°C a Foggia, Guidonia, Tuglie, ...

Meteo : Maltempo verso il nord-est - alto rischio fenomeni violenti. Caldo estremo al sud : SITUAZIONE | La forte perturbazione che ieri ha attraversato il nord-ovest, dove ha provocato danni ingenti a causa della grandine e dei venti tempestosi (vedi i danni in Piemonte e in Lombardia), si...

Meteo Italia - centro/sud nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il Maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di Maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...