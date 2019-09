Roma Entro l’anno via bancarelle da zone di maggior pregio

Nel centro di Roma si voterà di nuovo : Quando Paolo Gentiloni sarà confermato come Commissario europeo – come accadrà, a meno di grosse sorprese – nel collegio centrale di Roma bisognerà eleggere un nuovo deputato

Cisl Roma-Rieti : Capitale deve essere dentro processi sviluppo e crescita : Roma – “Abbiamo letto le linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo esecutivo M5S-Pd, una bozza circolata ieri e in queste ore oggetto di ulteriore confronto tra le forze politiche, e ci ha colpito come e’ stata menzionata Roma. Perche’ seppure e’ positivo averne fatto un punto di azione di governo, incuriosisce la singolarita’ dell’aggettivo scelto: ‘renderla piu’ ...

Cna Roma : accolta richiesta di rimettere al centro la Capitale : Roma – “Abbiamo accolto con soddisfazione l’introduzione del 26esimo punto nelle linee di indirizzo programmatico pubblicate dal Movimento 5 Stelle in cui si ribadisce finalmente la necessita’ dell’intervento del Governo per rendere la Capitale d’Italia piu’ attrattiva e vivibile per cittadini e turisti. Come abbiamo esplicitamente sottolineato piu’ volte, in ultima battuta anche lo scorso 31 ...

Nuova forte scossa di terremoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un’altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s’è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un’altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s’è riversata in ...

Lazio-Roma - 0-0 La Diretta Le formazioni : out Zappacosta - dentro Kluivert : Sono passati meno di 6 mesi dal roboante 3-0 con cui la Lazio ha conquistato il derby casalingo dello scorso campionato; era infatti il 2 marzo 2019 quando Felipe Caicedo, Immobile e Cataldi hanno...

Al via Lazio-Roma. Si infortuna Zappacosta - dentro Kluivert : Sta per iniziare il derby romano tra la Lazio di Inzaghi e la Roma di Fonseca. Tanto discusso per le contestazioni annunciate ai calciatori della Lazio. La Lazio è reduce dalla vittoria sulla Samp, mentre la Roma vuole migliorare dopo il pari di Genoa. Nella Roma, durante il riscaldamento, si è infortunato Zappacosta, che avrebbe dovuto scendere in campo da titolare. Per colpa di un fastidio muscolare è costretto a cedere il posto a Kluivert. ...

Terremoto a Norcia di 4.1 scuote il Centro Italia : avvertito a Pescara - Viterbo e debolmente a Roma : Terremoto, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno intense. Grande...

Quanto amore per Sinisa! La famiglia di Mihajlovic organizza una festa a sorpresa al suo rientro a Roma [VIDEO] : Arianna Mihajlovic e la dolcissima sorpresa per il suo Sinisa al rientro a Roma dopo la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Spal Accoglienza dolcissima per Sinisa Mihajlovic al suo ritorno a casa, a Roma, dopo la partita di ieri al Dall’Ara, che ha visto il Bologna aggiudicarsi il derby contro la Spal per 1-0. L’allenatore serbo, dimesso pochi giorni fa dall’ospedale dopo aver completato il primo ciclo di cure per ...

Roma. Buoni Libro 2019/2020 : domande entro il 30 novembre : Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha pubblicato l’avviso sulla distribuzione dei Buoni Libro per la gratuità totale o parziale

Terremoto Roma oggi 22 agosto 2019 : magnitudo scossa ed epicentro : Terremoto Roma oggi 22 agosto 2019: magnitudo scossa ed epicentro Registrata una scossa di magnitudo 3.4 scala Richter nel Tirreno centrale, ad una profondità di 23 chilometri, poco dopo le ore 20 di ieri 21 agosto 2019. Terremoto Atene oggi: magnitudo e danni, le ultime notizie in diretta Terremoto Roma: dove è stato localizzato La scossa è stata localizzata dall’Ingv a 62 chilometri a Ovest di Fiumicino e a 63 a Sud-Ovest di ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

Roma - Zaniolo rinnova fino al 2024 : le parole del centrocampista : Nicolò Zaniolo e la Roma insieme fino al 2024. Il club giallorosso ha annunciato che il giovane centrocampista ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2024. L’esterno, classe 1999, è arrivato in giallorosso nell’estate scorsa e nella sua prima stagione da professionista ha collezionato 36 presenze e 6 reti. “Questa scelta esprime la convinzione, condivisa dal club e dal calciatore, che alla Roma Zaniolo potrà sviluppare nel ...

Calciomercato Roma - Nzonzi via : il centrocampista è vicino al Galatasaray : Calciomercato Roma, i giallorossi si apprestano a salutare il centrocampista Nzonzi. Dopo un solo anno nella capitale, infatti, il calciatore è pronto a trasferirsi al Galatasaray. Formula dell’operazione prestito secco, con ingaggio pagato interamente dai turchi e possibilità di rinnovo prestito di un altro anno. Passaggio che si può ormai dare per fatto, atteso soltanto l’annuncio. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play ...