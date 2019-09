Lino Banfi a La vita in diretta | Cuccarini in difficoltà per una gaffe

Lino Banfi battuta sull'Iva/ Video - con la Zanicchi : Non toccatela - lasciatela dov'è : Lino Banfi battuta sull'Iva, insieme alla Zanicchi il noto comico pugliese si lascia andare a una serie di gag che lasciano anche spazio alla riflessione.

Lino Banfi : 'Mi hanno proposto una fiction con Albano' : Lino Banfi è stato intervistato dal quotidiano Libero, con cui ha avuto modo di porre l'accento sui prossimi progetti lavorativi. L'attore pugliese ha spiegato di essere fortunato in quanto non fa la vita del pensionato e si dedica a diversi impegni, tra cui spicca l'Orecchietteria Banfi, ristorante pugliese nel quartiere Prati a Roma. L'attore si è detto contento per quest'idea, che gli sta regalando molte soddisfazioni, e ha confermato un suo ...

Al Bano e Lino Banfi insieme per una nuova fiction : ‘Una coppia nazionalpopolare anomala’ : Un duo di pugliesi alla conquista della televisione italiana: Lino Banfi e Al Bano Carrisi sono pronti a recitare insieme in una nuova fiction in cui la strana coppia unirebbe le forze all’interno di una storia ancora misteriosa che non si sa nemmeno se verrà trasmessa dalla Rai o da Mediaset, come ha precisato lo stesso Banfi. Per ora si sa solo che le riprese dovrebbero cominciare il prossimo autunno e che il prodotto potrebbe ...

Lino Banfi lavoro per aiutare negli studi i miei nipoti : «A 83 anni sgobbo per pagare i master universitari di mio nipote». Lino Banfi parla così dei sacrifici che continua a fare per aiutare la famiglia. In Italia sono molti i nonni che sostengono economicamente figli e nipoti. L’attore ha confessato di rispecchiare questo ruolo in tutto e per tutto, nella vita reale e non solo nella celebre fiction “Un Medico in Famiglia”. Lino Banfi è stato nominato rappresentante del nostro Paese nella commissione ...

Lino Banfi : "Mi hanno proposto fiction per la tv insieme ad Al Bano - lui ex mafioso - io frate" : "Io per fortuna ho molte cose da fare, non sono un nonno in pensione: oltre all’Orecchietteria Banfi, ristorante che mi dà molte soddisfazioni, in zona Prati, mi hanno proposto una nuova fiction, protagonista insieme ad Al Bano: una coppia nazionalpopolare anomala, che può funzionare". Così Lino Banfi ha rilanciato la notizia di una fiction televisiva in lavorazione insieme all'amico Al Bano Carrisi. Al quotidiano Libero l'attore 83enne ha ...

Lino Banfi : "Pago io il master universitario a mio nipote - costa un botto" : Fresco di 83esimo compleanno, festeggiato il 9 luglio scorso, Lino Banfi ha raccontato al quotidiano Libero di avere un desiderio relativamente alla sua prestigiosa e lunga carriera:Mi dispiace se lascio le penne tra qualche anno senza aver ricevuto un premio. Non ne volevo di importanti, mi piacerebbe un coniglietto di peluche, un orsacchiotto... magari un premio alla carriera. I film comici non sono mai premiabili, l'attore comico ha dei ...

Lino Banfi - doppio compleanno con la figlia Rosanna : ecco cosa ha festeggiato : doppio compleanno per Lino Banfi, festeggiato con la figlia Rosanna. Il compleanno di Lino Banfi era il 9 luglio, ma l’attore ieri sera ha voluto celebrare anche una ricorrenza particolare, festeggiando i 33 anni dalla realizzazione del film “Il commissario Lo Gatto”, girato a Favignana, con l’attore nei panni di un commissario di polizia alle prese con quello che sembrava un omicidio avvenuto nell’isola e che ...