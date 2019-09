La profezia di Carlo Nordio sul Conte-bis e sul futuro di Salvini

Fonte : agi

(Di lunedì 9 settembre 2019) Trova che il taglio dei parlamentari sia “inutile”, che l'allarme fascismo “sia una balla colossale”, che l'incriminazione dell'ex ministro dell'Interno Matteoper il “caso Rackete” non abbia alcun fondamento, che “nella sostanza” il decreto Sicurezza bis non sia anticostituzionale, che “la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado è un mostro giuridico” e che pertanto se son si farà “slittare l'entrata in vigore della legge sulla prescrizione torneremo al Medioevo”. Infine ritiene che “l'asso nella manica dipotrebbe essere proprio il nuovo governo” perché, spiega, “perseguendo programmi incompatibili, avendo un alto tasso di litigiosità, e comprendendo forze assai eterogenee, l'alleanza tra M5S e Pd potrebbe fallire clamorosamente”. A quel punto, “andrebbe al 60%, come disse il segretario democratico Zingaretti quando prospettò la necessità ...

